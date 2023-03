Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 1,17%, o tecnológico Nasdaq avançou 2,48% e o alargado S&P500 progrediu 1,76%.

A praça bolsista e a banca dos UA voltaram hoje a respirar com alguma tranquilidade depois das novas mensagens das autoridades.

Em especial, depois de as grandes instituições financeiras se terem disponibilizado para resgatar o First Republic Bank, que tinha a terceira taxa mais alta de depósitos não garantidos entre os bancos dos EUA, depois dos intervencionados Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank.

O First Republic, sedeado em San Francisco, viu o seu 'rating' revisto em baixa para a designada categoria 'lixo', tanto pela Fitch Ratings como pela S&P Global.

Os três principais índices bolsistas, que começaram o dia em baixa, começaram a recuperar na parte final, depois de o banco central suíço ter realçado que o Credit Suisse (epicentro das turbulências financeiras na quarta-feira) está bem capitalizado e que lhe vai fornecer liquidez adicional se for preciso.

A estas notícias de hoje somaram-se novas declarações da secretária do Tesouro, Janet Yellen, que insistiu em que o sistema financeiro do país "é sólido" e que os cidadãos dos EUA podem confiar em que os seus depósitos "estão seguros".

Mas o fator que mais animou os investidores foi o anúncio de um grupo de grandes instituições financeiras norte-americanas de resgate do First Republic Bank com 30 mil milhões de dólares.

"Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e Wells Fargo anunciaram hoje que cada um vai depositar cinco mil milhões de dólares para o First Republic Bank. O Goldman Sachs e o Morgan Stanley farão cada um depósito de 2,5 mil milhões de dólares e BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank farão cada um depósito de mil milhões de dólares", segundo o documento.

Depois deste anúncio, as ações do First Republic, que esta manhã estavam a cair 30%, recuperaram e acabaram em alta de 9,98%.

De resto, no seu conjunto, os grandes bancos fecharam com ganhos, a saber, JP Morgan (1,94%), Goldman Sachs (0,93%), Citigroup (1,78%), Wells Fargo (1,16%) e Bank of América (1,68%).

