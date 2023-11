Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Aerage ganhou 1,70%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,78% e o alargado S&P500 valorizou 1,89% e atingiu o seu nível mais alto em duas semanas.

A subida das ações foi favorecida por um recuo acentuado dos rendimentos obrigacionistas. Os propiciados pelos títulos do Tesouro a 10 anos recuaram para 4,66%, dos 4,73% da véspera e dos 5% no início da semana passada, quando tinha regressado a um limiar não atingido desde há 16 anos.

Este recuo do mercado obrigacionista seguiu-se não só à atitude mais conciliadora da Fed, mas também ao plano de emissões do Tesouro dos EUA anunciado na quarta-feira, que prevê uma baixa da emissão de dívida a longo prazo.

A Fed decidiu, na quarta-feira, pela segunda vez consecutiva manter a taxa de juro de referência, em contexto de crescimento da economia e uma inflação a perder velocidade, mas ainda acima da meta dos dois por cento.

Por unanimidade, o seu Comité de Política Monetária (FOMC, na sigla em Inglês) decidiu manter a taxa de juro de referência no intervalo entre 5,25% e 5,50%, nível em que se mantém desde julho.

Depois da decisão da Fed, hoje foi a vez do Banco de Inglaterra ter optado pela manutenção da sua taxa de juro de referência.

"O facto de o Tesouro ir endividar-se menos do que se esperava e da Fed ter dado a entender que se estaria próximo do fim das subidas da taxa foram dois fatores catalisadores, que provocaram uma viva recuperação do mercado" acionista, disse Adam Sarhan, da 50 Park Investments, à AFP.

Jerome Powell, o presidente da Fed, "não disse diretamente que era o fim do ciclo de subida da taxa de juro, mas deu isso a entender, o que foi o suficiente para fazer subir um mercado que estava desvalorizado", acrescentou.

Contudo, durante a sua conferência de imprensa, Powell especificou que "não tinha sido tomada qualquer decisão relativa a dezembro" e que as decisões futuras sobre a taxa de juro seriam tomadas reunião a reunião em função da informação disponível.

RN // RBF

Lusa/fim