Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,11%, o alargado S&P500 progrediu 0,39% e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,54%.

A bolsa de Nova York começou o dia no 'verde' e continuou em alta, já que algumas empresas de tecnologia, como Nvidia e Apple, registaram subidas após um mês difícil.

As ações da Apple, em particular, subiram mais de 1% depois da empresa ter enviado ontem convites para um evento, marcado para 12 de setembro, onde deverá anunciar novos modelos de iPhone.

Depois de um mês de agosto difícil até agora, Wall Street conseguiu registar a quarta sessão positiva consecutiva graças a novos dados económicos inferiores às expectativas que parecem mostrar "que a política restritiva da Fed [Reserva Federal norte-americana] está a arrefecer a maior economia do mundo", frisou Joe Manimbo, analista da Convera Financial Services.

A criação de empregos privados, por exemplo, caiu para 177 mil empregos em agosto, abaixo das expectativas dos analistas, segundo dados da empresa ADP.

Entretanto, soube-se que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 0,5% no segundo trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior, um décimo menos do que o estimado no mês passado.

Segundo a estação CNBC, esta tendência deu confiança aos investidores, que esperam um relaxamento nas subidas das taxas da Fed.

Os mercados têm estado "cautelosamente otimistas", realçou José Torres, economista da Interactive Brokers.

"O otimismo de que um mercado de trabalho mais relaxado poderia ajudar a abrandar as pressões inflacionistas foi reforçado com o relatório da ADP que mostrou que o crescimento do emprego abrandou significativamente em agosto", explicou.

Estes dados foram divulgados dois dias antes da publicação, esta sexta-feira, do relatório oficial de emprego nos EUA relativo a agosto.

Antes, esta quinta-feira, os rendimentos e os gastos das famílias, mas especialmente a inflação de acordo com o índice PCE, a medida preferida do Fed, serão publicados para julho.

"Se observarmos uma tendência de queda nas contratações e redução nas ofertas de emprego, o Fed ficará mais confortável para encerrar o ciclo de aperto monetário", apontou Craig Erlam, analista da Oanda.

A maioria dos setores fechou no verde, liderados por tecnologia (0,83%), energia (0,52%) e industrial (0,44%).

Por outro lado, caíram bens públicos (-0,42%) e saúde (-0,02%).

Entre as 30 empresas listadas no Dow Jones, os maiores ganhos foram para Apple (1,92%), Salesforce (1,45%), Home Depot (1,02%) e Caterpillar (0,82%).

DMC // RBF

Lusa/Fim