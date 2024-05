Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq valorizou 0,75%, o que lhe permitiu estabelecer um novo recorde no fecho do dia, com 16.511,18 pontos, enquanto o seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,32% e o alargado S&P500 avançou 0,48%.

Os investidores minimizaram a informação hoje conhecida relativa aos preços grossistas em abril, que subiram acima do esperado, justamente na véspera da publicação do índice de preços no consumidor.

O índice dos preços ao produtor (PPI, na sigla em Inglês) acelerou mais do que antecipado para 0,5% mensais, em relação ao mês anterior, depois de 0,1% negativos em março (número revisto em baixa), ma vez que se esperava 0,3%.

Os investidores mantiveram o sangue-frio perante esta subida dos preços na produção, em muito devida à energia e aos serviços, e concentraram-se mo facto de os dados de março terem sido revistos em baixa, o que compensou a subida de abril.

"Os números foram mais fortes do que esperado, mas as revisões também. Portanto, usando se somam os dois, chega-se a um ponto que é mais ou menos onde se devia estar", comentou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

"As estatísticas estiveram, portanto, mais ou menos, em linha com as expectativas", resumiu.

A variação observada do PPI deixou o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, imperturbado.

"Não esperávamos que fosse fácil, mas os números foram mais elevados do que esperado", comentou durante uma conferência nos Países Baixos.

"O que isto nos mostra é que devemos mostrar-nos mais pacientes e deixar a política restritiva ter efeito", considerou.

