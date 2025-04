Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,78%, o índice do tecnológico Nasdaq subiu 0,64% e o índice alargado S&P500 subiu 0,79%.

No meio de uma guerra comercial com Pequim, os Estados Unidos concederam uma isenção de sobretaxas aos produtos de alta tecnologia, liderados pelos 'smartphones' e computadores, bem como pelos semicondutores.

Desde a semana passada, os Estados Unidos tributam os produtos chineses a 145%, no âmbito de uma vasta ofensiva protecionista lançada por Washington no início de abril, que está a tornar os mercados muito voláteis.

Pequim retaliou, aumentando as suas tarifas para 125%, no sábado.

"Mesmo que se espere que o alívio aduaneiro ofereça apenas um alívio a curto prazo", o mercado dos EUA foi "apoiado pela inclinação empática da Casa Branca", escreveu José Torres, da Interactive Brokers.

A Casa Branca insistiu que as isenções eram "temporárias" e que ainda pretendia tributar os produtos eletrónicos.

Donald Trump disse que iria anunciar "dentro de uma semana" novas sobretaxas sobre os semicondutores que entram nos EUA, que "estarão em vigor num futuro não muito distante".

"Os investidores veem o abrandamento da retórica comercial como um sinal de alta" e que "a administração Trump está cada vez mais atenta à evolução dos mercados financeiros", considera Torres.

Assim, os agentes do mercado começam "lentamente a desenvolver cenários melhores do que o pior" sobre a guerra comercial, que levou Wall Street a uma espiral descendente no início de abril, explicou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

"Além disso, uma parte da extraordinária volatilidade do mercado do Tesouro dos EUA diminuiu", o que está a apoiar Wall Street, disse à agência de notícias AFP Christopher Low, da FHN Financial.

O rendimento das obrigações do Tesouro a dez anos diminuiu significativamente hoje, para 4,38% por volta das 20:20, em comparação com 4,49% no fecho de sexta-feira.

"O crédito ao consumo, o crédito à habitação, o crédito automóvel e também o crédito às empresas, para todos os tipos de investimento, estão todos ligados às obrigações do Tesouro", sublinha Christopher Low.

No mercado bolsista, os construtores automóveis estavam em alta, incluindo a Ford a subir 4,07%, a General Motors a subir 3,46% e a Stellantis a ganhar 5,64%, depois de Donald Trump ter dito que "precisavam de um pouco de tempo" para deslocalizar a produção para os Estados Unidos.

"Estou à procura de uma solução para ajudar certos construtores automóveis que estão a recorrer a peças fabricadas no Canadá, no México e noutros países", acrescentou o Presidente norte-americano.

A sobretaxa de 25% entrou em vigor na quinta-feira, 3 de abril, para todos os automóveis não fabricados nos Estados Unidos.

A Intel avançou 2,89% depois de ter anunciado a venda do controlo do grupo de componentes eletrónicos Altera à sociedade de capitais privados Silver Lake Partners.

O banco de investimento norte-americano Goldman Sachs terminou o dia a subir 1,93%, depois de ter superado as expectativas no primeiro trimestre, reportando hoje um recorde nos mercados de capitais e nas atividades de financiamento, bem como um "desempenho sólido" na corretagem de mercadorias, divisas e rendimento fixo.

