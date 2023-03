Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,17%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,97% e o alargado S&P500 progrediu 1,61%.

Para Jack Ablin, da Cresset Capital, o movimento foi impulsionado na quinta-feira pela recuperação do S&P500, depois de ter caído abaixo de um limite técnico relevante, a saber, a média das últimas 200 sessões bolsistas, e prosseguiu hoje.

"Isto mostra que o mercado está sólido tecnicamente", adiantou o responsável pelos investimentos da Cresset.

Depois de várias semanas problemáticas, que viram uma recalibragem das antecipações da praça nova-iorquina quanto à trajetória da política monetária da Reserva Federal (Fed), os operadores estimam ter digerido o novo cenário.

Em particular, sentiram-se tranquilizados com as declarações, na quinta-feira, do presidente do banco da Fed em Atlanta, Raphael Bostic, que evocou uma pausa no endurecimento monetário (subida da taxa de juro de referência) este verão.

"O sentimento de que estamos a chegar (ao pico do ciclo monetário) ganha terreno", segundo Jack Ablin. "Isto não vai acontecer talvez em maio, ou até em junho, mas, dentro de alguns meses, a Fed vai acabar com o seu programa de endurecimento".

Esta análise traduziu-se em uma clara distensão dos rendimentos obrigacionistas. O rendimento proporcionado pelos títulos do Estado federal a 10 anos baixou para 3,95%, dos 4,05% da véspera.

Wall Street foi também encorajada pelo indicador do dia, o índice ISM, que mostrou que a atividade no setor dos serviços tinha conservado, em fevereiro, um ritmo sensivelmente equivalente ao de janeiro (55,1% contra 55,2%).

Este inquérito também evidenciou uma ligeira desaceleração no crescimento dos preços pagos pelos diretores de compras deste setor, para 65,6 dos 67,8 em janeiro, o que ofereceu uma rara boa notícia na frente da inflação.

Este alívio beneficiou os títulos da tecnologia, muito dependentes do custo do dinheiro para financiar o seu crescimento.

Apple (+3,51%), Tesla (+3,61%), Amazon (+3,01%) e Meta (+6,14%) estiveram entre os principais ganhadores.

