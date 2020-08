Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq progrediu 1,06%, para uns inéditos 11.264,95 pontos.

O seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,17%, para as 27.739,73 unidades, e o alargado S&P500 avançou 0,32%, para as 3.385,51.

"A subida do mercado voltou a ser dirigida pelo setor tecnológico, novamente", observou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

A Facebook ganhou 2,44%, a Netflix 2,76%, a Alphabet 2,21% e a Apple 2,22%.

Por outro lado, os indicadores económicos do dia saíram em meias-tintas, com as inscrições para o subsídio de desemprego na semana passada a voltarem a ficar acima do milhão de pessoas.

No total, existem nos EUA 14,8 milhões de desempregados a receber subsídio, por referência à semana entre 02 e 08 de agosto. Esta informação é divulgada com uma semana de diferença.

Ao contrário, a atividade industrial na região de Filadélfia, no nordeste dos EUA, continuou a crescer em agosto, mas a um ritmo mais lento do que o observado em junho e julho, segundo estatísticas divulgadas pelo banco central, a Reserva Federal (Fed).

A mesma tendência foi apresentada pelo índice de indicadores avançados da Conference Board relativo a julho, que foi positivo (1,4%) pelo terceiro mês consecutivo, mas abaixo dos valores de maio (3,1%) e junho (3,0%).

Na quarta-feira, a Fed tinha-se mostrado prudente quanto à conjuntura, considerando que "a crise sanitária em curso (influência) fortemente no curto prazo a atividade económica, o emprego e a inflação".

Cardillo disse ainda que os investidores "continuam a acreditar que vai haver um plano de apoio à economia", apesar de as negociações no Congresso estarem em ponto morto, uma vez que "democratas e republicanos parecem dispostos a encontrar um compromisso".

