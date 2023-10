Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,93%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,20% e o alargado S&P500 progrediu 1,06%.

"Alguma coisa não está a correr bem em Wall Street. As ações subiram, apesar de os rendimentos das obrigações do Tesouro também terem subido, enquanto as incertezas permanecem", comentou Edward Moya, da Oanda.

"Uma grande parte da atenção continua concentrada no conflito entre Israel e o Hamas, que é objeto de esforços diplomáticos para evitar que a guerra não se estenda", acrescentou.

A Europa quer abrir um corredor aéreo humanitário para a Faixa de Gaza, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acrescentando que os palestinianos de Gaza não devem "pagar o preço da barbárie do Hamas".

Peter Cardillo, da Spartan Capital, a subida nítida dos índices reflete as expectativas dos investidores "quanto a uma época de resultados de empresas".

Na terça-feira, "vamos ter grandes empresas: do Goldman Sachs ao Bank of America, passando pela Johnson and Johnson, e se os seus resultados forem tão bons como os do JPMorgan, na sexta-feira, isso pode ajudar a adoçar o sentimento negativo ligado ao conflito entre Israel e o Hamas", notou o analista.

Na sua opinião, o dinamismo da sessão foi "uma reação ao atraso dos bons resultados divulgados na sexta-feira" pelos bancos JPMorgan, Citigroup ou ainda o Wells Fargo.

Na frente dos indicadores, a atividade industrial da região muito industrializada de Nova Iorque caiu em outubro, mais do que esperado, depois de um ligeiro crescimento em setembro, segundo o inquérito mensal Empire State divulgado na segunda-feira pelo banco da Reserva Federal em Nova Iorque,

O índice Empire State recuou sete pontos em relação ao mês anterior, para 4,6 pontos negativos, um recuo um pouco acima do esperado.

RN // RBF

Lusa/fim