Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,28%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,21% e o alargado S&P500 subiu 0,15%.

Em termos mensais, o Nasdaq valorizou 3,8%, o S&P500 ganhou 3% e o Dow Jones um pouco menos.

"Houve realização de ganhos, o que provavelmente é saudável para o mercado, dada a subida que teve" nas últimas semanas, disse Peter Cardillo, da Spartan Capital, à AFP.

"Entretanto, o que precisamos é de um novo catalisador, porque o mercado já incorporou a época dos resultados", acrescentou.

"Estamos a meio caminho da época dos resultados e até agora foram melhores do que se esperava", comentou, por seu lado, Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

"Das 220 empresas do S&P500 que publicaram os seus resultados, 81% estiveram acima das previsões", quantificou.

Os investidores esperam agora os números oficiais sobre o emprego nos EUA, esperados na sexta-feira.

Para Edward Moya, da Oanda, "os investidores não vão mudar posições antes do relatório sobre o emprego".

Este documento deve continuar a mostrar que o mercado de trabalho nos EUA permanece "tenso", estimou.

Com efeito, as projeções apontam para a criação de 200 mil empregos, mas com um aumento do sal+arrio médio horário a um ritmo mais fraco do que no mês anterior (0,3%).

O humor dos investidores foi também afetado pela divulgação do inquérito mensal da Reserva Federal (Fed) junto dos gestores de crédito dos grandes bancos, que mostrou que as condições dos credores permanecem severas.

"Apesar do fim da crise bancária", ocorrida em março com a falência do Silicon Valley Bank, "as condições de crédito permanecem estritas", apontou Paul Ashworth de Capital Economics.

