Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,62%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,84% e o alargado S&P500 subiu 0,63%.

O mês de agosto, historicamente pessimista para Wall Street, depois das ações terem tido um bom início de verão, fez jus à sua reputação.

Na abertura de hoje, o Dow Jones tinha caído 3,4% em agosto, o S&P 500 mais de 4% e o Nasdaq mais de 5%.

"As ações recuperaram a confiança no início da semana, graças, em particular, ao ressurgimento do setor tecnológico", referiu Patrick Martin de Shaeffer.

Os investidores digeriram o discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA, numa conferência em Jackson Hole (Wyoming), na sexta-feira.

O líder do banco central alertou que a Fed está "preparada para aumentar ainda mais as taxas, se necessário", garantindo que o fará "com cautela".

Os investidores saudaram a sua confiança no crescimento económico contínuo dos EUA, com Powell a apontar para gastos de consumo robustos.

"Parece que ele estava mais otimista. Pode ser um sinal de que não veremos mais aumentos nas taxas, mas que permanecerão assim por enquanto", sublinhou, por sua vez, Jack Ablin, da Cresset Capital.

A China também revelou medidas de incentivo "favoráveis ao mercado", que podem ter estimulado a ascensão do dia" em Wall Street, acrescentou.

Pequim anunciou no domingo a redução para metade do imposto sobre as transações no mercado de ações, uma medida significativa destinada a restaurar a confiança no segundo maior mercado de ações do mundo.

Além disso, decorreram conversações comerciais em Pequim, entre a secretária do Comércio dos EUA, Gina Raimondo, e o seu homólogo chinês, Wang Wentao.

Os dois países concordaram em criar uma 'task-force' para "promover os interesses comerciais dos EUA na China", segundo o Departamento de Comércio dos EUA.

Esta semana também será repleta de indicadores macroeconómicos nos Estados Unidos, incluindo a confiança do consumidor na terça-feira, a segunda estimativa do PIB [Produto Interno Bruto] dos EUA no 2.º trimestre na quarta-feira, a inflação de acordo com o índice PCE (despesas de consumo pessoais), que é o mais seguido pela Fed, na quinta-feira e, na sexta-feira, os números oficiais de emprego de agosto.

Gigantes como Meta (1,67%), Apple (0,88%) ou Nvidia (1,78%), que na semana passada divulgaram resultados trimestrais acima do esperado impulsionados pelo desenvolvimento da inteligência artificial, subiram, embora ligeiramente.

Praticamente todos os setores fecharam no verde, liderados por comunicações (1,05%), tecnologia (0,81%), industrial (0,79%) e imobiliário (0,77%).

O único que fechou no vermelho foi o setor de serviços públicos (-0,04).

Entre as 30 empresas listadas na Dow Jones, os maiores ganhos foram para 3M (5,22%), Goldman Sachs (1,82%), Boeing (1,63%) e Dow (1,15%).

DMC // RBF

Lusa/Fim