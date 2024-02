Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,97%, o alargado S&P500 progrediu 1,15% e o tecnológico Nasdaq valorizou 1,30%, ante de se conhecerem os números trimestrais de Apple, Amazon e Meta, logo a seguir ao fecho da sessão bolsista.

Na quarta-feira, o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, "quis verdadeiramente fazer passar a mensagem que ainda não estava pronto para descer a taxa de juro de referência em março", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Wall Street, que tinha caído na quarta-feira depois das afirmações do chefe da Fed, recuperou. "Os investidores não entenderam completamente as afirmações de Powell, porque as esperanças de uma descida das taxas em março ainda são de 40%", segundo Sosnick.

"Alguns investidores já o entenderam, mas não todos", acrescentou, para explicar parte da valorização de hoje.

"Hoje, os investidores estavam ávidos de comprar em baixa", mesmo antes de se conhecerem os resultados do trio tecnológico Apple, Amazon e Meta, cujas ações acabaram todas em alta, respetivamente de 1,33%, 2,63% e 1,10%.

Outras duas daquelas "Magníficas", a Microsoft e a Alphabet, que apresentaram resultados na quarta-feira, também acabaram em alta, respetivamente de 1,56% e 0,64%.

Com sinal contrário, esteve o setor dos bancos regionais, que volta a suscitar preocupação.

"Os investidores ainda estão um pouco inquietos quanto à possibilidade de os problemas persistirem nestes bancos", realçou Steve Sosnick.

Assim, o New York Community Bancorp recuou 11,13%, o Western Alliance 7,57%, o Valley National Bancorp 6,86% e o Truist 1,51%.

RN // RBF

Lusa/fim