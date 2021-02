Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,30%, para os 31.148,24 pontos.

Mas foram os outros que voltaram a fechar em níveis inéditos. O tecnológico Nasdaq avançou 0,57%, para as 13.856,30 unidades, um novo recorde depois do que fixara na véspera, e o alargado S&P500 ganhou 0,39%, para uns nunca registados 3.886,83 pontos.

Os investidores "estão muito entusiasmados com o estímulo que pode ser adotado rapidamente", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

"Dir-se-á que o plano Biden vai ser aprovado", acrescentou, uma vez que o apoio maciço de 1,9 biliões (milhão de milhões) de dólares (1,6 biliões de euros) pode ser aprovado no Congresso por um procedimento de votação simples, para contornar a oposição dos republicanos e ganhar tempo na votação.

O presidente Joe Biden prometeu hoje "agir depressa" perante "a dor do país", cuja economia sofreu um grande impacto da pandemia do novo coronavirus.

Os investidores também estiveram a analisar um relatório sobre a situação no emprego. A taxa de desemprego baixou para 6,3%, por razões técnicas, ao passo que a criação de emprego foi quantificada em modestos 49 mil, depois de fortes revisões em baixa nos meses precedentes. "Este não foi um bom relatório sobre o emprego, mas também não foi mau", observou Peter Cardillo.

"Há ainda muitas pessoas sem emprego e isso dá mais possibilidades aos democratas" para fazerem aprovar o estímulo no Congresso, acrescentou.

Dez dos 11 setores em eu se divide o S&P500 terminaram e alta, liderados pelo dos materiais, serviços de comunicação e energia.

No conjunto da semana, estes três índices subiram: o Dow 3,89%, o Nasdaq 6% e o S&P500 a ficar no meio destes, com uma valorização de 4,65%, nos que foram os seus ganhos semanais mais fortes desde novembro.

A ação da GameStop, que tem estado no centro das atenções, bolsistas e políticas, persistiu hoje no seu comportamento volátil, com uma valorização de 19,20%.

RN//RBF

Lusa/fim