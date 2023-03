Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,18% e o alargado S&P500 progrediu 0,14%, ao passo que o tecnológico Nasdaq avançou 0,40%.

A queda severa de terça-feira deveu-se às declarações do presidente da Reserva Federal (Fed), no Senado, a sugerir que a taxa de juro de referência pode subir mais do que se pensava até agora.

As declarações de Jerome Powell reavivaram o receio de uma recessão económica.

Já hoje, durante uma audiência na Câmara dos Representantes, Powell referiu que o banco central está a manter as suas opções em aberto sobre futuros aumentos de juros e que os próximos dados económicos vão influenciar a decisão, que será tomada na reunião do Fed de 21 a 22 de março.

Os investidores estão agora a aguar ansiosamente pelo relatório sobre o emprego, que será divulgado nesta sexta-feira, procurando mais informações sobre a saúde do mercado de trabalho.

Nos mercados de dívida, os rendimentos dos títulos do Tesouro de prazo mais curto estavam prestes a estabelecer novos máximos plurianuais, à medida que os investidores se preparam para taxas mais altas do Fed.

De acordo com uma sondagem mensal da ADP/Stanford Lab, as empresas do setor privado nos Estados Unidos criaram 242.000 empregos em fevereiro, mais do que em janeiro e do que o esperado, um sinal de que o mercado de trabalho norte-americano continua com uma excelente saúde.

"Isto tem preocupado os investidores, o facto do relatório oficial de empregos poder ser mais forte do que o esperado", destacou Sam Stovall, da CFRA.

Segundo o analista, os investidores também estão a acompanhar o aumento da diferença entre a taxa da dívida a dois anos dos Estados Unidos, que subiu acima do limite de 5% na terça-feira, e a de 10 anos, que também está a aumentar, mas menos rapidamente.

Este desenvolvimento, associado a outros elementos, como a queda nos lucros corporativos ou um declínio de um ano nos principais indicadores económicos, "provou no passado representar o sinal precoce de uma recessão", frisou Sam Stovall.

Os setores que encerraram o dia com os maiores ganhos foram o imobiliário e tecnologia, com uma subida de 1,32% e 0,84%, respetivamente.

Enquanto isso, as maiores quedas foram para a energia e saneamento, com um recuo de 1,02% e 0,56%, respetivamente.

Entre as 30 empresas listadas no Dow Jones, as maiores quedas foram para MSD (-2,69%) e Travelers (-1,44%), enquanto as maiores ganhos registaram-se na Intel (3,95%) e Caterpillar (1,85%).

DMC // RBF

Lusa/Fim