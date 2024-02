Os resultados definitivos revelam que o tecnológico Nasdaq avançou 1,74%, com os títulos da Meta (Facebook, Instagram) a valorizarem mais de 20%.

O Dow e o S&P500 alcançaram novos máximos inéditos, depois de avançarem respetivamente 0,35% e 1,07%.

O elã da Meta, que acabou em nível recorde de 474,99 dólares, depois de avançar 20,32%, representou uma das maiores variações diárias da história bolsista.

O valor do grupo de Mark Zuckerberg subiu em uma única sessão mais de 200 mil milhões de dólares.

"É espantoso", comentou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

As vendas do grupo superaram os 40 mil milhões de dólares no quarto trimestre, o que representa uma subida homóloga de 25%, e permitiram um lucro de 14 mil milhões de dólares.

Por outro lado, a Meta anunciou a distribuição, pela primeira vez, de um dividendo de 50 cêntimos por ação, o que foi particularmente recebido pelos acionistas, bem como um programa de compra de ações próprias no montante de 50 mil milhões de dólares.

A Amazon, outra das designadas 'Sete Magníficas' da tecnologia, também esteve em festa, juntamente com a Meta, a Apple e a Microsoft.

As ações do conglomerado de comércio eletrónico progrediram 7,87%, ao contrário das da Apple, que recuaram 0,54%, apesar de ter divulgado de voltou a crescer no último trimestre.

Os investidores estiveram ainda a digerir um relatório sobre o mercado de emprego nos EUA, relativo a janeiro, que deu conta de uma resiliência mais forte do que esperado.

Esta força do mercado laboral criou algum receio entre os investidores quanto à possibilidade de a Reserva Federal manter a taxa de juro de referência elevada durante mais tempo do que desejam.

"Mas os investidores focaram-se mais sobre os resultados da Meta e a da Amazon e sobre o entusiasmo eu rodeai a inteligência artificial do que no relatório sobre o emprego", indicou Tom Cahill.

O relatório sobre o emprego detalhe que a criação líquida de postos de trabalho foi de 353 mil, bem acima das expectativas, e que a taxa de desemprego se manteve estável em 3,7%.

RN // RBF

Lusa/fim