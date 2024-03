Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones abandonou 0,77% e o alargado S&P500 cedeu 0,14%.

Ao contrário, o Nasdaq avançou 0,16% registando o seu terceiro consecutivo recorde no fecho da sessão.

"Apesar de o mercado ter estado mitigado hoje, com descidas em alguns setores, continuamos com uma semana com ganso acentuados, a melhor em cinco meses", comentou Angelo Kourkafas, analista da Edward Jones.

O Nasdaq teve mesmo cinco sessões consecutivas de ganhos durante a semana.

Reduzidas nas últimas semanas, por uma série de realização de mais-valias, as mega capitalizações das tecnológicas lideraram os ganhos.

Assim, o fabricante de semicondutores Nvidia, que fechou com um ganho de 3,12%, brilhou, tal como a Alphabet (+2,04%), ao passo que a Apple recuperou alguma cor (+0,53%), depois do mau dia que viveu na véspera.

"Desde o início do mês de março, o movimento de alta alargou-se a mais títulos, mas hoje os valores do crescimento estiveram na vanguarda e as pequenas capitalizações recuaram", observou Angelo Kourkafas.

O setor das empresas de tecnologia, sedento de capital, beneficiou do alívio dos rendimentos obrigacionistas. O dos títulos federais a 10 anos baixaram de 4,26% de quinta-feira para 4,20% hoje.

O fabricante de semicondutores Broadcom (+1,35%) capitalizou uma série de comentários de analistas, que veem na empresa de Palo Alto, no Estado da Califórnia, um ator essencial no desenvolvimento da inteligência artificial, depois de ter apresentado as suas nocividades na quarta-feira.

Registo ainda para a queda da Digital World Acquisition Corporation (DWAC) em 13,71%, depois da aprovação em assembleia geral da sua fusão coma empresa de 'media' de Donald Trump, a Trump Media & Technology Group.

Esta decisão permite a Trump um aumento instantâneo do seu património em mais de três mil milhões de dólares.

