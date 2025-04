Cerca das 14:45 em Lisboa, o Dow Jones recuava 0,26% para 41.880,78 pontos, enquanto o alargado S&P 500 perdia 1,06% para 5.573,40 pontos.

Já o Nasdaq recuava 0,27% para 17.402,12 pontos.

No mesmo sentido, as principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, com as atenções centradas na especificação dos anúncios do Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as tarifas.

Às 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,63% para 536,22 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,30%, 0,63% e 1,01%, respetivamente, enquanto a de Milão se valorizava 0,81%.

Madrid era a exceção, já que subia 0,11%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura e às 08:55 o principal índice, o PSI, baixava 0,32% para 6.928,09 pontos.

As novas tarifas de Trump --- que chegam no dia que o Presidente norte-americano chamou de "Dia da Libertação" --- são uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos (EUA), ao mesmo tempo que pune os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais.

No entanto, a maioria dos economistas acredita que as tarifas ameaçam mergulhar a economia numa recessão e, ao mesmo tempo, destruir alianças de décadas.

As tarifas recíprocas que Trump planeia anunciar seguem-se a anúncios recentes semelhantes de taxas de 25% sobre as importações de automóveis, tarifas contra a China, o Canadá e o México e tarifas alargadas sobre o aço e o alumínio.

Trump também impôs tarifas contra os países que importam petróleo da Venezuela e planeia impostos de importação separados sobre medicamentos, madeira, cobre e 'chips' de computador.

Os mercados têm estado particularmente instáveis nos últimos dias e o ritmo tem oscilado de hora em hora, devido à incerteza em torno das tarifas de Trump, em quanto irão piorar a inflação e prejudicar o crescimento das economias.

O ouro, um porto seguro para os investidores em tempos difíceis, tem sido negociado em máximos históricos.

Wall Street fechou na terça-feira em terreno misto, à espera da decisão final de Trump, após semanas de ameaças e incertezas.

O Dow Jones terminou a recuar 0,03% para 41.989,96 pontos, que compara com o máximo desde que o índice foi criado em 1896, de 45.014,04 pontos, em 04 de dezembro de 2024.

O Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a subir 0,87% para 17.449,89 pontos, contra o máximo de sempre, de 20.173,89 pontos, verificado em 16 de dezembro de 2024.

