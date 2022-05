Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 1,08% para 32.552,66 pontos e o Nasdaq, dominado pelas tecnológicas, descia 2,07% para 11.904,29 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 1,55% para 4.059,02 pontos.

Depois de ter terminado o mês de abril no 'vermelho', penalizada sobretudo pelas empresas tecnológicas, que levaram o Nasdaq a um recuo acumulado de 13%, enquanto o Dow Jones desceu quase 5% e o S&P 500 cedeu perto de 9% nesse mês, a bolsa nova-iorquina registou uma recuperação tímida nas primeiras sessões de maio.

Mas na quinta-feira, no dia a seguir à reunião da Reserva Federal, que anunciou uma subida das taxas de juro de 50 pontos base, Wall Street terminou com uma forte queda.

Na sexta-feira voltou a encerrar em terreno negativo, mas atenuou as perdas.

Hoje, mantêm-se as preocupações com o impacto da guerra na Ucrânia no crescimento e na inflação.

