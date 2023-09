Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,25%, o tecnológico Nasdaq progrediu 1,14% e o alargado S&P500 ganhou 0,67%.

A sessão beneficiou de uma nota analítica da Morgan Stanley sobre a Tesla.

Os analistas do banco estimaram que o supercomputador Dojo, desenvolvido pelo construtor automóvel para melhorar o seu programa de condução autónoma, pode acrecentar mais de 500 mil milhões de dólares ao valor da empresa, e reviram em alta de 60% o seu valor de referência para a cotação.

O diretor-geral da Tesla, Elon Musk, tinha anunciado em junho que a empresa previa investir mil milhões de dólares neste projeto até ao próximo ano.

A ação da Tesla, cuja cotação já duplicou desde o início do ano, subiu hoje 10,09%.

A subida da recomendação "de certeza" que ajudou os índices bolsistas, declarou Jack Ablin, da Cresset Capital, que também destacou os ganhos da bolsa de Xangai, que estava em sofrimento desde há alguns dias.

Para o analista, os investidores "tiveram um olhar fresco sobre a China", depois de semanas a inquietarem-se com uma conjuntura molde, longe do arranque esperado no pós-pandemia. "Os investidores sentem que [o governo chinês] procura estimular o crescimento e o investimento".

De forma geral, hoje "foi um dia favorável ao risco e os investidores foram procurar nos cantos mais especulativos do mercado", segundo Jack Ablin.

