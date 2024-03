Como na véspera, o índice tecnológico Nasdaq e o alargado S&500 fecharam em níveis inéditos, com valorizações respetivas de 1,14% e 0,80%, enquanto o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,23%.

A sessão foi marcada pelos últimos dados macroeconómicos, "que indicam que a Fed [Reserva Federal (Fed)] pode ter mais razões para reduzir a sua taxa de juro de referência em maio", disse Sam Stovall, da CFRA.

O índice ISM de atividade no setor industrial nos EUA baixou em fevereiro para 47,8%, dos 49,1% de janeiro, muito abaixo dos 49,5% previstos pelos economistas.

Os dois outros números do dia também apresentaram a mesma tendência, como o índice de confiança dos consumidores, feito pela Universidade do Michigan, ou as despesas na construção, que recuaram 0,2%, em termos mensais, em janeiro.

Com este ambiente, as vedetas do setor tecnológico voltaram a liderar a tendência da sessão.

A fabricante de chips Nvidia ganhou quatro por cento, o que lhe permitiu fechar com uma capitalização bolsista superior a dois biliões de dólares, limiar apenas superado por Microsoft, Apple e a petrolífera saudita Saudi Aramco.

De resto, toda a indústria de semicondutores celebrou, exemplificada por AMD (+5,25%), Broadcom (+7,59%), Intel (+1,79%) ou Qualcomm (+3,36%).

"O mercado acionista dos EUA dá velocidade a toda a gente", comentou Adam Button, da ForexLive.

Para o analista, o facto de hoje ter sido o primeiro dia do mês acentuou a tendência, uma vez que os inícios dos meses costumam assistir à entrada de novos fluxos financeiros.

"Tradicionalmente, quando janeiro e fevereiro são positivos, em média, regista-se uma progressão em março", recorda Sam Stovall. "Portanto, este pode vir a ser um bom mês, também".

RN // RBF

Lusa/fim