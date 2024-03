O entusiasmo traduziu-se em recordes dos seus três índices emblemáticos no fecho da sessão.

Os resultados definitivos do dia bolsista apontam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,03%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,25% e o alargado S&P500 progrediu 0,89%.

Os investidores estiveram focados na reunião de dois dias do comité de política bancária (FOMC, na sigla em Inglês) do banco central, que acabou hoje, e na conferência de imprensa do seu presidente, Jerome Powell.

A Fed reservou uma boa surpresa para os investidores bolsistas. Com efeito, estes receavam que, dada a persistência da inflação, que nos últimos dois meses tem resistido a recuar, a Fed reduzisse de três para dois os seus previstos cortes da taxa de referência este ano.

Mas foi divulgado que os membros do FOMC esperam fazer três cortes de 25 pontos-base durante 2024.

Por outro lado, reviram em alta a previsão de crescimento do produto interno bruto em 2024 para 2,1%, mantiveram a projeção de inflação em 2,4% e reviram em baixa a previsão da taxa de desemprego de 4,1% para 4,0%.

"Estamos firmemente determinados em colocar a inflação em dois por cento. É o nosso objetivo e vamos atingi-lo", insistiu Powell.

Em todo o caso, para 2025, quando prevê uma inflação de 2,2%, a Fed reduziu de quatro para três as vezes que tenciona baixar a taxa de juro de referência.

Para Ryan Sweet, da Oxford Economics, "permanece uma grande incerteza" sobre a evolução da taxa de juro em 2025, sobretudo quando se sabe "que a eleição presidencial vai ter grandes implicações na economia e na orientação da política monetária".

RN // RBF

Lusa/fim