Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,80% para 33.777,75 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, registava uma queda mais acentuada de 1,98% para 12.747,75 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,95% e estava em 4.255,41 pontos.

No arranque das operações, a bolsa nova-iorquina regressava a terreno negativo, depois de ter recuperado na segunda-feira quase no final da sessão, na sequência do anúncio de venda do Twitter ao fundador da Tesla, Elon Musk, por 44.000 milhões de dólares, cerca de 41 mil milhões de euros, uma notícia que impulsionou o setor tecnológico.

O Twitter, que na segunda-feira disparou mais de 5%, hoje baixava cerca de 2% e a Tesla, fabricante de veículos elétricos, perdia 4,81%.

Nas descidas pontuavam ainda a Apple (-1,55%), a Amazon (-2,76%) e a Microsoft (-1,71%).

Segundo os analistas, o mercado continuava a manifestar preocupação com o efeito dos confinamentos na China, com a subida das taxas de juro e com um eventual abrandamento do crescimento económico mundial.

