Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,20% para 33.343,64 pontos e o Nasdaq descia 0,34% para 13.140,12 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,16% para 4.270,25 pontos.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, destacava-se a descida da American Express (-2,89%), apesar de ter divulgado hoje resultados trimestrais melhores do que o esperado, favorecidos por um aumento do gasto dos consumidores.

O preço do petróleo continua a aumentar devido aos receios associados ao conflito no Médio Oriente e o barril de petróleo WTI (do Texas) começou a negociar no mercado nova-iorquino com uma subida de 1,33% para 90,56 dólares.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos estava em 4,90%, abaixo dos 4,99% registados no final da sessão de quinta-feira.

A bolsa nova-iorquina encerrou a sessão anterior em baixa, pressionada pela subida dos rendimentos obrigacionistas para níveis inéditos desde 2007.

