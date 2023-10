Às 15:06 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,33% para 33.873,14 pontos e o Nasdaq recuava 1,14% para 13.413,21 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,67% para 4.344,13 pontos.

O rendimento proporcionado pelas obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos, de referência, superava 4,8%, o nível mais alto em quase duas semanas, depois de os dados das vendas a retalho relativas ao mês de setembro mostrarem uma procura superior ao que era esperado pelos analistas.

Essa indicação revela a solidez da economia norte-americana e reaviva a possibilidade de novas subidas das taxas de juro pela Reserva Federal (Fed), o que penaliza os ganhos em Wall Street.

No entanto, os bons resultados dos bancos Goldman Sachs e Bank of America, que ficaram acima do que era esperado, moderaram as quedas.

No terceiro trimestre, o Bank of America teve um lucro de 7.800 milhões de dólares, uma subida de 10% em relação ao mesmo período de 2022, com as receitas a aumentarem 3% para 25.200 milhões de dólares, o que se deve sobretudo ao aumento das taxas de juro.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) começou hoje a negociar com uma descida de 0,10% para 86,57 dólares, com os mercados pendentes da evolução do conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas e da possibilidade de uma flexibilização das sanções dos Estados Unidos à Venezuela.

