Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,23% para 33.619,39 pontos e o Nasdaq recuava 1,05% para 11.732,26 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,95% para 4.050,77 pontos.

Na quinta-feira foi divulgado que o índice de preços no produtor aumentou 0,7% em janeiro, após uma descida de 0,2% em dezembro. Na comparação com o mesmo período do ano anterior o aumento foi de 6%, quando em dezembro tinha sido de 6,5%.

Apesar de uma desaceleração na subida de preços face ao ano anterior, o aumento mensal de dezembro para janeiro suscita preocupação por a inflação se mostrar mais persistente do que o esperado.

O Departamento do Trabalho já tinha anunciado na terça-feira que o índice de preços no consumidor aumentou em 6,4% em janeiro, um abrandamento inferior ao esperado face ao mesmo mês de 2022, tendo acelerado em relação a dezembro.

Estes dados da inflação foram publicados num momento em que se analisa se as constantes subidas das taxas de juro decididas pela Reserva Federal (Fed) desde março de 2022 estão a ter o efeito desejado na contenção de preços.

No dia 01 de fevereiro, foi anunciada mais uma subida das taxas de juro, um aumento de 0,25%, menor do que os anteriores.

Os investidores temem que a Fed adote uma posição mais agressiva quanto às taxas de juro.

EO // CSJ

Lusa/fim