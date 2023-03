Às 14:35 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,41% para 31.970,18 pontos e o Nasdaq baixava 0,37% para 11.746,05 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,68% para 3.922,25 pontos.

Na Europa, os principais índices bolsistas registavam quedas mais acentuadas, com Madrid a recuar 2,35% e Frankfurt a perder 2,15%, com o Deutsche Bank a liderar as quedas, cedendo 11%.

Na bolsa nova-iorquina, os bancos JPMorgan e Goldman Sachs registavam descidas de cerca de 2%.

EO // EA

Lusa/fim