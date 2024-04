Às 15:08 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava 1,11% para 38.450,36 pontos e o Nasdaq descia 1,03% para 16.138,67 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 1,13% para 5.151,21 pontos.

Pouco antes da abertura da bolsa foi anunciado que a taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos acelerou em março para 3,5%, acima do esperado pelos analistas, de acordo com o índice CPI divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho.

O Índice de Preços no Consumidor (CPI) já tinha dado conta de uma subida da inflação para 3,2% em fevereiro, após ter ficado em 3,1% no mês anterior.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e da alimentação por terem maior volatilidade, ficou inalterada em 3,8%, em termos homólogos (em relação ao mesmo período do ano passado), quando os analistas esperavam um abrandamento progressivo.

A nova subida da inflação pode comprometer uma descida das taxas de juro da Reserva Federal (Fed) em junho, como esperavam os mercados.

"Podemos dizer adeus à possibilidade de redução das taxas em junho. A falta de progresso em direção à meta de 2% é agora uma tendência", indicou numa nota Greg McBride, analista financeiro do Bankrate, citado pela AFP.

"Não há qualquer melhoria, vamos na direção errada" e "os principais pontos problemáticos persistem", acrescentou.

