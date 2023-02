Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,43% para 33.941,76 pontos e o Nasdaq recuava 0,23% para 11.932,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,49% e estava em 4.115,69 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado foram divulgados dados sobre as vendas a retalho, que cresceram no mês passado e ficaram acima das expectativas dos analistas.

Estes dados surgem depois de na terça-feira terem sido publicados os números da inflação, que abrandou menos do que o previsto em janeiro, o que indica que a atividade económica norte-americana continua a bom ritmo, apesar das tentativas da Fed para a abrandar, com sucessivas subidas das taxas de juro.

Neste contexto, os investidores temem que a Fed continue a subir as taxas de juro e as mantenha elevadas durante mais tempo.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas recuava para 78,46 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 3,77%.

