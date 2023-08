Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,45% para 35.469,21 pontos e o Nasdaq recuava 14.093,70 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,71% para 4.544,88 pontos.

Na terça-feira, a Fitch retirou aos Estados Unidos a sua classificação máxima, o triplo A.

A agência justificou a decisão, em primeiro lugar, com as consequências de "repetidos impasses no teto da dívida e com resoluções de última hora".

A classificação AAA corresponde à melhor nota atribuída por uma agência de notação para avaliar a capacidade de um Estado ou de uma empresa para pagar a sua dívida.

O 'rating' dos Estados Unidos passa a ser um nível abaixo do máximo, com a nota AA+, permanecendo, no entanto, claramente no grau de investimento.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, reagiu através de um comunicado e declarou que "desaprova fortemente a decisão da Fitch", deplorando que tenha "como base informação datada".

Por outro lado, os investidores aguardam a publicação de resultados de empresas, em particular os de grandes tecnológicas como a Apple e Amazon.

