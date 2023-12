Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,05% para 36.228,30 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 1,06% para 14.152,15 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,60% e estava em 4.567,34 pontos.

A queda das ações de grandes tecnológicas como Alphabet (-2%), Apple (-1%) e Meta (-3%) penalizavam os índices, depois de novembro ter sido o melhor mês de 2023.

Esta semana serão divulgados vários dados sobre o mercado laboral norte-americano, com destaque para a publicação na sexta-feira dos números sobre o desemprego e a criação de emprego em novembro nos Estados Unidos.

A divulgação destes números terá lugar dias antes da próxima reunião de política monetária da Fed, que decorre a 12 e 13 de dezembro.

O presidente da Fed, Jerome Powell, afirmou na passada sexta-feira que ainda é muito cedo para antecipar uma descida das taxas de juro e disse que o banco central norte-americano está pronto para uma nova subida, se for necessário.

Hoje, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos, que desceu para 4,21% na sexta-feira, subia ligeiramente para 4,25%.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) começou a sessão a negociar em baixa no mercado nova-iorquino, recuando 1,30% para 73,11 dólares, continuando a tendência de queda registada desde que na quinta-feira a aliança OPEP+ anunciou cortes na produção que geraram ceticismo.

