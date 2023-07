Após oito sessões consecutivas de ganhos, no início da sessão, o Dow Jones ganhava 0,31%.

Por outro lado, o Nasdaq recuava 0,52% e o S&P 500 descia 0,14%.

Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), a Netflix perdia 7,93%, depois de ter divulgado esta quarta-feira lucros de 1,5 mil milhões de dólares, similares ao do mesmo período do ano passado.

Os resultados trimestrais foram divulgados em plena greve de atores e cenaristas, que causou a pior paralisia do setor em mais de 60 anos.

Já a cotação Tesla, que na quarta-feira divulgou uma redução da margem de lucro para 18,2%, depois dos 19,3% no primeiro trimestre, recuava 6,36%.

Destaque ainda para os resultados da American Airlines, a maior companhia aérea norte-americana, que anunciou hoje lucros de 1.348 milhões de dólares (1.348 milhões de euros) no primeiro semestre, invertendo as perdas de 1.159 milhões de dólares que registou no mesmo período de 2022.

Entretanto, na China, o Banco Popular da China anunciou que vai manter a taxa de juro de referência em 3,55% pelo segundo mês consecutivo, enquanto o Governo prometeu medidas adicionais para apoiar o setor privado face ao abrandamento da recuperação económica pós-crash.

