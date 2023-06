Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,32%, o tecnológico Nasdaq cedeu 0,68% e o alargado S&P500 baixou 0,37%.

"Depois de uma semana sólida, não é raro ver um refluxo", comentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management. O S&P500 e o Nasdaq fecharam com ganhos seis sessões consecutivas e atingiram esta semana máximos de 14 meses.

Para Karl Haeling, da LBBW, o recuo foi sobretudo técnico.

Provavelmente foi acentuado, segundo este analista, pelo facto de hoje ter sido um dos dias classificados como das "quatro bruxas", quando acabam contratos futuros e opções sobre os índices e ações individuais.

A chega ao fim dos prazos destes produtos gera com frequência alguma volatilidade e movimentos erráticos na bolsa.

Algumas realizações de ganhos ocorreram no setor tecnológico, incandescente desde o início do ano, em particular com os títulos da Microsoft, que fecharam em baixa de 1,66%, AMD (-3,35%) e Netflix (-2,99%).

Ao mesmo tempo, os títulos considerados defensivos, isto é, menos sensíveis à conjuntura, beneficiaram de algum reajustamento nas carteiras dos investidores, como 3M (+0,70%), Nike (+1,05%) ou Walgreens (+2,03%).

A inflexão no mercado que hoje se verificou não coloca em causa a tendência do mercado, para Karl Haeling, que sublinha que "h+a claramente muito dinheiro que está a chegar ao mercado" das ações.

"é um mercado que continua construtivo, mas que precisava de digerir os ganhos observados" nas últimas semanas, reforçou Art Hogan.

Os investidores acreditam agora em uma aterragem suave da economia dos EUA, questionando abertamente a comunicação do banco central [Reserva Federal (Fed)], cuja maioria dos membros votantes anunciaram mais subidas da taxa de juro de referência até ao final do ano.

