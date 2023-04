Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq ganhou 0,76%, o alargado S&P500 avançou 0,36% e o seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu um tímido 0,01%.

Porém, a sessão tinha começado em baixa, com os investidores desagrados com a inscrição de 228 mil pessoas para o subsídio de desemprego na semana passada, nos EUA, acima dos 200 mil esperados pelos economistas.

Por outro lado, o governo dos EUA reviu em forte alta os números do período precedente, de 198 mil para 246 mil.

"Isto mostra que o mercado de trabalho está a enfraquecer", comentou, em nota analítica, Edward Moya, da Oanda. "Os dados ligados a todos os despedimentos anunciados começam a ver-se".

Na véspera de um dia feriado, sem sessão em Wall Street, as transações hoje foram moderadas, segundo Jack Ablin, da Cresset Capital, em ambiente já de si pouco propício à tomada de riscos.

Mas, após um movimento descendente inicial, a sessão inverteu o sentido, ao ponto de levar 'in extremis' os três índices emblemáticos a fechar em terreno positivo.

Esta inversão "deve muito ao alívio dos rendimentos obrigacionistas", adiantou Ablin. "Foi o que ajudou as ações tecnológicas".

O rendimento proporcionado pelas obrigações da dívida federal a 10 anos baixou para 3,29% dos 3,31% da véspera, depois de ter chegado a estar em 3,24%, um mínimo desde há sete meses.

Os valores tecnológicos são particularmente sensíveis à evolução das taxas, que influi o financiamento do seu crescimento, com frequência muito rápido.

Assim, o movimento do mercado da dívida estimulou Microsoft (+2,55%), Alphabet (+3,76%) e Meta (+2,18%), que, só as três, representam cerca de 20% do Nasdaq.

Uma vez que Wall Street vai estar fechada na sexta-feira, está-se a antecipar uma sessão bolsista volátil na segunda-feira, uma vez que os investidores não vão poder reagir na hora à divulgação na sexta-feira do relatório sobre o emprego nos EUA em março.

