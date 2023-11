Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 1,15%, o tecnológico Nasdaq ganhou 2,05% e o alargado S&P500 subiu 1,56%.

No conjunto da semana, o Nasdaq valorizou dois por cento, o S&P500 progrediu mais de um por cento e o Dow Jones expandiu 0,6%.

Os rendimentos obrigacionistas a 10 anos, que conheceram uma pequena subida na quinta-feira, depois das declarações do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sobre política monetária, estabilizaram hoje, o que deu algum alívio às ações.

"Não hesitaremos" em subir a taxa de juro de referência "se for preciso", perante a inflação, avisara então Powell.

"Ele disse que o banco central não estava seguro de ter feito o suficiente para continuar a travar a inflação", resumiu Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Os investidores já tinham sido abalados pelo pouco sucesso que conheceu uma emissão de dívida federal a 10 anos. Mas foram tranquilizados hoje, porque esta falta de apetite pelas obrigações do Tesouro não se deveu a uma falta de procura, mas a um ataque informático sofrido por um banco chinês que recebe ordens de investimento.

Este ataque informático com um vírus malfazejo "impediu a compra da dívida e o mercado repartiu em alta, porque a causa do pouco sucesso da emissão não se deveu a uma ausência de procura, mas a esta situação", avançou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

O Industrial and Commercial Bank of China Financial Services (ICBC FS) declarou ter "sofrido um ataque de 'ransomware' [programa que visa sequestrar os dados do atacado que terá de pagar um resgate para os recuperar], que causou perturbações em alguns sistemas".

Nos indicadores de conjuntura, uma degradação da confiança dos consumidores dos EUA não afetou os investidores. O barómetro divulgado pela Universidade do Michigan caiu cinco por cento em novembro, para 60,4 pontos, o mais baixo desde há seis meses.

Por outro lado, investidores também reagiram bem à confirmação da reunião do presidente dos UA, Joe Biden, com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, na quarta-feira, em San Francisco, por ocasião da cimeira da Ásia-Pacífico.

Já esta noite, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, emitiu um comunicado, em que deu conta das reuniões que teve com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, desde quinta-feira. Por junto, "houve discussões francas, diretas e produtivas (...) sobre um largo espetro de assuntos, incluindo algumas zonas de cooperação e outras de desacordo".

RN // RBF

Lusa/fim