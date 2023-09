Na aberta da sessão em Wall Street, o tecnológico Nasdaq subiu 0,3%, o alargado S&P ganhou 0,2% e o industrial Dow Jones manteve-se estável.

As ações têm oscilado, mas poderão manter a praça norte-americana no caminho certo para encerrar a primeira semana de perdas nas últimas três.

A pressionar o sentimento em Wall Street tem estado a apreensão dos investidores de que uma economia demasiado quente possa pressionar a Reserva Federal norte-americana (Fed) a manter as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo.

A nível macroeconómico, os novos pedidos semanais de subsídio de desemprego foram inferiores aos da semana passada (216 mil face a 229 mil), para surpresa dos investidores.

Estas preocupações fizeram subir os rendimentos no mercado obrigacionista, o que prejudica os preços das ações.

A Fed irá realizar a sua próxima reunião nos dias 19 e 20 de setembro, na qual decidirá se continuará a aumentar as taxas de juro ou se fará uma pausa.

A bolsa nova-iorquina encerrou na quinta-feira em terreno misto, com o setor da tecnologia a ser pressionado pela Apple.

As ações sofreram com as novas medidas chinesas que querem ampliar a proibição do uso de iPhones em órgãos e empresas estatais, segundo informações avançadas pelo jornal Wall Street Journal.

