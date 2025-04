Wall Street abre mista em véspera do lançamento de tarifas a parceiros comerciais dos EUA

Nova Iorque, 01 abr 2025 (Lusa) -- A bolsa de Wall Street abriu hoje mista, com os índices Dow Jones e S&P 500 a perder e Nasdaq a avançar, um dia antes do lançamento das tarifas do "Dia da Libertação" sobre os parceiros comerciais dos EUA.