De acordo com a agência Efe, dez minutos depois do início das operações em Wall Street, o Dow Jones estava nas 33.044 pontos e o S&P 500 somava 0,15%, para 4.199 pontos.

Por seu lado, o índice compósito Nasdaq, no qual estão cotadas as principais tecnológicas, subia 0,32% para 12.892 pontos.

Na terça-feira, Wall Street fechou o seu terceiro mês consecutivo de perdas, arrrastada pela subida no rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos até níveis não vistos em 16 anos, e pelo receio de um contexto de taxas de juro elevadas durante mais tempo.

Os investidores temem que mais aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed), na sua tentativa de baixar a inflação, possam desacelerar o crescimento económico e reduzir a procura de petróleo.

Hoje, o banco central norte-americano finalizará a sua reunião de dois dias e anunciará os seus próximos passos.

De acordo com um inquérito realizado ao mercado, os investidores esperam que a Fed mantenha as taxas sem alterações, mas estarão atentos a possíveis pistas para as próximas decisões, durante o discurso do presidente Jerome Powell.

