Pelas 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones valorizava 0,23% para 33.200,06 pontos e o Nasdaq avançava 0,61% para 11.563,69 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,09% para 4.001,62 pontos.

Esta valorização, ao início da sessão, inverte a quebra registada no fecho de terça-feira, com o Dow Jones a cair 2,06% para 33.129,59 pontos e o tecnológico Nasdaq a ceder 2,50% para 11.492,30 pontos.

Hoje serão conhecidas as atas da última reunião de política monetária da Fed, que poderão dar pistas sobre os próximos movimentos das taxas de juro pelo banco central norte-americano.

Na semana passada, registou-se um abrandamento na subida de preços em comparação com o ano passado, mas o aumento mensal de dezembro para janeiro suscitou preocupação por a inflação se mostrar mais persistente do que o esperado.

Os investidores receiam que a Reserva Federal opte por manter as taxas de juro elevadas durante mais tempo, afastando o otimismo que tinha sido registado no início do ano.

Citado pela AP, Stephen Innes, da SPI Asset Management, salienta que, perante as expectativas de evolução de um crescimento da economia norte-americana mais forte do que o antecipado e do comportamento de vários indicadores económicos, "os investidores começam a pensar que a política mais agressiva de subida das taxas de juros pode ainda não ter chegado ao fim".

