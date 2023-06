O índice Dow Jones cedeu 0,05%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,13% e o S&P 500 manteve-se estável (+0,02%), poucos minutos após a abertura.

Os investidores aguardam a divulgação dos dados mais atualizados da inflação e a próxima reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed) norte-americana na próxima semana.

A próxima reunião de política monetária da Fed vai decorrer nos dias 13 e 14 de junho e os responsáveis da instituição podem subir de novo as taxas de juro ou fazer uma pausa e observar os aumentos anteriores para não abrandar demasiado a atividade económica, tentando evitar uma recessão.

O Departamento do Trabalho divulgou hoje que o número de americanos que pediram subsídio de desemprego na semana passada subiu para 261.000, o nível mais alto desde outubro de 2021.

Os pedidos de subsídios de desemprego nos EUA na semana terminada em 03 de junho significam um aumento de 28.000 em relação aos 233.000 da semana anterior.

Nota ainda para a subida das taxas de juro do Banco Central do Canadá, considerado com frequência como sendo proativo em termos de política monetária, que esta quarta-feira voltou a subir a sua taxa de juro diretora, em 0,25 pontos percentuais, para 4,75%, três meses depois de ter sido o primeiro dos grandes bancos centrais a marcar uma pausa nestas subidas.

AAT // JPS

Lusa/Fim