Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,12%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,41% e o alargado S&P500 baixou 0,11%.

"Os investidores estão algo crispados antes de conhecerem o relatório de fevereiro" sobre o índice de preços no consumidor (IPC), que vai ser conhecido na terça-feira e dar novas indicações sobre a trajetória da inflação nos EUA, disse Patrick O'Hare, da Briefing.com.

"É preciso garantir que a má surpresa de janeiro não se vai repetir", acrescentou o analista. No primeiro mês do ano, o IPC foi de 3,1%, acima dos 2,9%.

Os economistas esperam agora que o IPC saia estável para fevereiro.

O mercado obrigacionista também demonstrou nervosismo e os rendimentos subiram. O proporcionado pelos títulos federais a dois anos, o mais representativo das expectativas dos operadores quanto à política monetária dos EUA, subiu para 4,53% dos 4,47% do fecho de sexta-feira.

Além da aproximação de um indicador relevante, as ações na praça nova-iorquina foram afetadas por um movimento de consolidação, que envolveu em particular os títulos que mais valorizaram desde o início do ano.

A 'estrela' da praça, a especialista em semicondutores Nvidia, recuou dois por cento, pela segunda sessão consecutiva.

Entre as 'Sete Magníficas', os sete títulos que têm 'dopado' Wall Street desde há um ano, a Microsoft recuou 0,42%, a Amazon 1,93% e a Meta 4,42%.

Ao contrário, os três títulos mais recentes do clube, menorizados desde há meses, acabaram em alta: Apple (+1,18%), Tesla (+1,39%) e a Alphabet (+1,94%).

Além das mega capitalizações, "o mercado, no seu conjunto, resistiu bem", destacou Patrick O'Hare.

"Estamos a assistir a uma rotação", acrescentou. "É sinal de um mercado em alta. O dinheiro foi afetado a outros títulos, em vez de sair" da bolsa.

