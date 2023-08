Os resultados definitivos do dia indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,84%, enquanto o alargado S&P500 perdeu 0,78% e o tecnológico Nasdaq recuou 1,17%.

As cotações das ações, de forma geral, têm estado em retração durante este mês. O rendimento proporcionado pela obrigação do Tesouro a 10 anos, que serve de referência para as taxas do crédito imobiliário, subiu para 4,28%, quase tanto como em novembro de 2007, e o do título a 30 anos atingiu máximos desde 2011.

O receio de novas subidas da taxa de juro de referência da Reserva Federal (Fed) continua a fazer-se sentir, sobretudo depois de se conhecer a ata da última reunião do seu órgão que define a política monetária (FOMC, na sigla em Inglês).

Neste texto, os membros da FOMC apontaram "os riscos significativos no sentido da alta da inflação, o que pode requerer um endurecimento maior da política monetária".

"Não estava à espera que o rendimento a 10 anos atingisse os 4,30%. É isto que está a levar [as cotações] para baixo", disse Jack Ablin, da Cresset Capital.

Todos os setores em que se divide o S&P500 baixaram, com exceção da energia. Quanto mais os rendimentos proporcionados pelas obrigações sobem, mais custa às empresas financiarem os investimentos, o que prejudica as respetivas cotações.

Por exemplo, os mais dependentes do financiamento para crescer, como os grandes nomes da tecnologia, fecharam em baixa, como Apple (-1,46%), Amazon (-0,81%), Meta (-3,13%) e Netflix (-3%).

"As ações em bolsa vão continuar sob pressão até que esta subida dos rendimentos [obrigacionistas] se inverta", acrescentou Ablin.

Para Joe Manimbo, da Convera Financial Services, a subida dos rendimentos obrigacionistas reflete "as notícias positivas da economia dos EUA".

Este analista mencionou, a propósito, a projeção de crescimento do produto interno bruto dos EUA para o terceiro trimestre, que reviu em forte alta para 5,8%.

"Agora, temos de esperar o que vai dizer Jerome Powell, o presidente da Fed, em Jackson Hole, no próximo fim de semana, e se está a preparar as condições para mais uma subida da taxa de juro até ao final do ano", acrescentou o analista da Convera. Se os dados continuarem a ser bons, isso abre a porta a uma nova subida", antecipou.

RN // CC

Lusa/fim