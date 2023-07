Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,62%, o alargado S&P500 ganhou 0,24% e o tecnológico Nasdaq subiu 0,18%.

A sessão positiva de hoje segue-se a quatro negativas, em que os investidores estiveram preocupados com as decisões da Reserva Federal, em termos de subida de taxa de juro, na sua próxima reunião, pelo que aproveitaram o dia para fazer negócios de ocasião.

Para quarta-feira é esperada a divulgação do índice de preços no consumidor e no dia seguinte a do índice de preços no produtor.

Para o final da semana abre a época dos resultados, que, como de costume, é feita pelos conglomerados financeiros, nomeadamente por BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup.

RN // RBF

Lusa/fim