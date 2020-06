O alemão Herbert Diess abandona o cargo de CEO da marca Volkswagen, passando a ser apenas o CEO do grupo VW.

Acabou o duplo papel de Diess como CEO da marca VW e do grupo VW, passando a estar focado apenas na gestão do grupo – algo absolutamente necessário perante a crise aguda que se vive em todo o mundo – deixando o lugar de CEO da marca Volkswagen, a partir de 1 de julho, para Ralf Brandstatter. Ele que desempenhava o papel de COO da marca VW há dois anos.

A decisão foi tomada ontem pelo conselho de administração e supervisão do grupo VW e tenta mudar alguma coisa depois do Dieselgate ter magoado de forma clara as contas e o moral da marca alemã.

Além disso, desde o espoletar do Dieselgate em 2015, Herbert Diess tem estado debaixo das luzes dos holofotes, foi, juntamente com Hans Dieter Poetsch, o presidente da VW, indiciado por terem sonegado informações aos investidores da companhia e terem manipulado o mercado. As acusações acabaram por ser retiradas há cerca de um mês em troca de uma multa de 9 milhões de euros pagos pela VW e sem admissões de culpa de Diess, Poetsch ou da VW.

O novo CEO da VW chegou ao grupo Volkswagen em 1993 e assumiu vários cargos na companhia. Em 2005 foi para a Seat e em 2008 ficou como membro da administração responsável pelas compras. Em 2012 regressou ao grupo VW e ficou como responsável pelas compras para o lançamento de novos produtos.

Em dezembro de 2015, Ralf Brandstatter tornou-se membro do conselho de administração da marca Volkswagen e desde 2018 que era o COO da marca. Agora para a ser o CEO e tem a responsabilidade de levar a VW à próxima fase do seu plano ousado de eletrificação.

“Para a Volkswagen, o caminho rumo ao futuro está estabelecido. Na base da estratégia ‘Transform 2025+’, a marca esta a desenvolver-se como líder no fornecimento de mobilidade livre de carbono e está no caminho para se transformar numa empresa tecnológica e digital. Quero agradecer a toda a equipa da VW pelo seu compromisso e posso garantir que vamos seguir o nosso caminho de forma determinada” disse Brandstatter sobre a sua nomeação.