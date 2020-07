Numa declaração divulgada hoje em Bruxelas, Ursula von der Leyen reitera que "alcançar um acordo rápido e ambicioso sobre o pacote europeu de recuperação é a maior prioridade da UE para as próximas semanas" e aponta que "será necessária uma forte liderança política para levar este trabalho a uma conclusão rápida e bem sucedida".

"Chegar rapidamente a um acordo é crucial. Para tal, e conforme previsto no artigo 324º do Tratado, convidei David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, e Angela Merkel, chanceler alemã, na sua qualidade de presidência rotativa do Conselho [da UE], bem como Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, para uma reunião em 08 de julho, para fazer o balanço dos progressos e preparar as intensas negociações políticas que se avizinham", indica a presidente do executivo comunitário.

Argumentando que o executivo que lidera "apresentou propostas que respondem energicamente às necessidades de recuperação da Europa e lançarão as bases para uma economia mais sustentável e resiliente para as gerações futuras", Von der Leyen sublinha que "a estreita coordenação entre as instituições e o pleno envolvimento do Parlamento Europeu são da maior importância".

"Desde que a Comissão apresentou as suas propostas para a «Próxima Geração UE» [o Fundo de Recuperação] e para um Quadro Financeiro Plurianual renovado para 2021-2027, em 27 de maio, tiveram lugar contactos intensos tanto com o Parlamento Europeu como com o Conselho. Estes intercâmbios construtivos revelaram uma determinação partilhada em agir para apoiar a recuperação europeia, assim como demonstraram haver uma base de entendimento em torno de muitos aspetos do pacote", aponta

A terminar, Ursula von der Leyen adverte que é "responsabilidade conjunta" dos dirigentes da UE "finalizar este pacote de recuperação sem demora, e mostrar a todos os europeus que a União está pronta a agir em benefício de todos".

Os chefes de Estado e de Governo da UE vão celebrar uma cimeira em 17 e 18 de julho para tentar chegar a acordo sobre o próximo orçamento plurianual da União para 2021-2027 e sobre o Fundo de Recuperação para 'reerguer' a economia europeia da profunda crise provocada pela pandemia da covid-19.

Essa será a primeira reunião física desde que a pandemia atingiu a Europa em março, forçando a que desde então os encontros, cimeiras incluídas, se realizassem por videoconferência.

A Comissão apresentou propostas de um Fundo no montante global de 750 mil milhões de euros -- dois terços dos quais, 500 mil milhões, a serem canalizados para os 27 através de subvenções, e o restante na forma de empréstimos -- e um orçamento para os próximos sete anos no valor de 1,1 biliões de euros.

Após consultas com os líderes europeus, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deverá apresentar na próxima semana às capitais uma proposta ligeiramente revista, com vista a garantir um acordo, que tem de ser por unanimidade.

