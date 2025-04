"A Europa está aberta ao comércio e ao investimento, foi essa a minha mensagem para a Câmara do Comércio dos Estados Unidos. Nós estamos a negociar e não a intensificar [uma guerra comercial] para continuarem a fluir as cadeias de abastecimento entre a UE e os EUA", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais, depois de uma reunião com representantes daquele organismo.

O presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, que também esteve presente neste encontro considerou que os acordos comerciais entre os 27 e Washington "são melhores do que as tarifas".

"Na nossa reunião, sublinhei que a UE continua a fazer todos os esforços para assegurar uma solução negociada sobre as últimas decisões de tarifas por parte da administração norte-americana", escreveu António Costa nas redes sociais.

Para o ex-primeiro-ministro português, a relação entre os EUA e a UE é "das mais fortes".

Há uma semana, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas de 20% para produtos importados da UE, acrescendo às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

Em resposta, a UE aprovou, por maioria, a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos, a entrar em vigor a partir de 15 de abril.

