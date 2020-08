Forte procura pelos produtos eletrificados e pelos SUV após a pandemia, deram lugar a 14,2% de aumento de vendas em julho face a igual período de 2019.

A casa sueca vendeu 62.291 unidades em julho, registando crescimento na Europa, nos EUA e na China. O mercado europeu cresceu 12,5% para 28.700 unidades. O crescimento de vendas e atribuído a uma série de fatores: o abrandamento do confinamento, concessionários a abrir as portas e a forte procura por modelos SUV.

O XC40 foi o modelo mais vendido da Volvo, seguido do XC60 e do XC90, com o trio de SUV a ser responsável por 72,8% das vendas da casa sueca. Quanto à gama Recharge, também contribuiu para o excelente resultado, com as vendas de carros eletrificados aumentarem mais do dobro nos primeiros seis meses de 2020.

Apesar de tudo, o efeito da pandemia de Covid-19 não deixa de se fazer sentir, já que a Volvo vendeu 332.253 carros nos primeiros seis meses de 2020, menos 16% que igual período de 2019.