A casa sueca oferece uma nova solução financeira feito pelo Santander Consumer/Volvo Car Financial Services chamada Volvo Advantage.

Segundo a Volvo, é uma soluçãopensada para clientes particulares, à medida das necessidades de cada um. É um contrato de crédito, nas palavras da Volvo, descomplicado e flexível, com uma entrada inicial sempre inferior a 30% e uma mensalidade sedutora.

Com o Volvo Advantage, pode escolher entre 36, 48 ou 60 meses de contrato e entre 10, 15, 20, 25 ou 30 mil quilómetros percorridos por ano (consoante o prazo contratado). No final do período contratado, a Volvo permite uma de três escolhas: a) optar por um novo Volvo e devolver o anterior; b) refinanciar a última renda e continuar com a viatura; c) pagar a última renda e comprar o veículo.

Aqui fica um exemplo: Volvo XC40 T2 por 290€/mês. Com uma TAEG de 8,1%, entrada inicial de 10.190€, um prazo de 60 meses/75.000 Km e uma prestação final de 13.095,56€ para um montante financiado de 24.173,75€, esta oferta inclui ainda o contrato de manutenção pelo período contratado.