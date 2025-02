Em relação ao mês de dezembro, o índice do volume de negócios nos serviços desacelerou 3,5 pontos percentuais (p.p.), para uma subida homóloga de 1,6%.

De acordo com o INE, o índice do emprego aumentou 3,7%, as remunerações subiram 8,2% no mês de dezembro e já as horas trabalhadas aumentaram 1,1%.

Relativamente ao volume de negócios no ultimo mês do ano, o alojamento, a restauração e similares apresentaram um dos dois maiores contributos (0,7 p.p.) para o resultado global, impulsionado pelo aumento homólogo de 3,5%.

O alojamento em particular desacelerou 7,7 p.p., para uma variação de 0,7%, enquando as atividades imobiliárias registaram um crescimento de 14,6%.

Os transportes e armazenagem aumentaram 2,1% no período em análise, contribuindo com 0,5 p.p. para a variação do índice total.

