"Este resultado é indissociável da forte subida de preços na indústria (20,5% em 2022 e 8,9% no ano precedente)", assinala o INE.

Além disso, refere que o volume de negócios na indústria teve um crescimento homólogo de 11,4% em dezembro do ano passado, depois de ter tido um aumento de 15,8% no mês anterior.

"(...) o índice de volume de negócios na indústria desacelerou 4,4 pontos percentuais (p.p.), para uma taxa de crescimento de 11,4% em dezembro", refere o INE, assinalando que este resultado poderá ter refletido a evolução do índice de preços da indústria, cuja variação passou de 14% em novembro para 10,6% no mês em análise.

No caso de se excluir o agrupamento de energia, as vendas na indústria tiveram um aumento homólogo de 8,6% em dezembro, contra uma subida de 11,4% em novembro, salienta o INE.

O índice de vendas para o mercado nacional, por sua vez, desacelerou 6,1 pontos percentuais (p.p.), tendo registado um aumento de 11,2% em dezembro do ano passado e contribuído com 6,7 p.p. (9,6 p.p. em novembro) para o crescimento do índice global.

Já as vendas para o mercado externo abrandaram 2,1 pontos percentuais (p.p.), para um aumento homólogo de 11,8%, originando um contributo de 4,7 pontos percentuais (p.p.), contra 6,2 pontos percentuais (p.p) no mês precedente, segundo o INE.

Por agrupamentos, a energia desacelerou 15,6 pontos percentuais (p.p.), ao apresentar um aumento homólogo de 21,9% em dezembro e dando o contributo mais positivo para o crescimento do índice total (4,7 p.p.).

Os bens de consumo e os bens de investimento, por sua vez, registaram aumentos de 12% e 18,6% em dezembro, contra 13,4% e 13,9% em novembro, respetivamente, originando contributos de 3,4 p.p. e 2,8 p.p. pela mesma ordem.

O INE dá ainda nota de que os bens intermédios desaceleraram sete pontos percentuais (p.p.), tendo registado uma subida de 1,6% em dezembro passado.

É referido ainda que no 4.º trimestre do ano passado, as vendas na indústria registaram um crescimento homólogo de 14,4%, desacelerando face aos 24,9% observados no trimestre anterior.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, por seu turno, apresentaram aumentos homólogos de 2,1%, 6,3% e 1%, contra subidas de 1,8%, 6,7% e 1,6% em novembro do ano passado, respetivamente.

O INE avança também que o crescimento médio anual do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas, foi de 2,6%, 6,6% e 2,5% em 2022, contra as subidas de 0,2%, 4,9% e 3,4% observadas em 2021.

