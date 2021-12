Segundo o INE, "o índice de volume de negócios na indústria apresentou um aumento homólogo e nominal de 11,6%, [isto é] 0,1 pontos percentuais (p.p.) inferior ao observado em setembro".

E prossegue: "À semelhança dos últimos meses, o crescimento deste indicador está influenciado pelo aumento acentuado dos preços de diversos produtos, em particular dos combustíveis e da eletricidade, no mercado internacional".

Com efeito, sem energia o índice de volume de negócios na indústria aumentou 5,5% em outubro, contra 7,7% no mês anterior.

Segundo o INE, o índice de vendas para o mercado nacional teve um crescimento de 9,4% em outubro (+8,3% em setembro), ao apresentar uma contribuição de 5,4 p.p. para o aumento do índice agregado, contra um contributo de 4,9 p.p. no mês anterior.

Já as vendas para o mercado externo aumentaram 14,7% (16,5% no mês precedente), originando um contributo de 6,2 p.p., contra 6,8 p.p. no mês anterior.

Os aumentos homólogos do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas, por sua vez, situaram-se em 1,7%, 4,0% e -0,9%, contra 1,1%, 4,2% e -0,4% no mês anterior, pela mesma ordem.

