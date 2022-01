Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que, "após mais um ano marcado pelos constrangimentos relacionados com a pandemia de covid-19, a Sonae MC conseguiu reforçar a sua posição de liderança com um sólido desempenho de vendas e aumento de quota de mercado".

O volume de negócios "atingiu 5.362 milhões de euros, registando um aumento total de 6,3%, e um incremento na base comparável de lojas de 3,4%, um desempenho obtido em cima do crescimento de 2020 e sustentado em todos os segmentos de negócio", lê-se no comunicado sobre as vendas preliminares de 2021 da dona dos hipermercados Continente.

